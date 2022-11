(Aktualisiert um 15.40 Uhr) Die Folgen eines Unfalls behindern derzeit den Verkehr auf der A65 in Fahrtrichtung Deidesheim. Nach Angaben der Feuerwehr hatte ein Gespann nahe der Anschlussstelle Neustadt-Nord ein Rad verloren, trotzdem setzte der Fahrer seinen Weg fort. Nachfahrende Fahrzeuge mussten abbremsen, dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen insgesamt fünf Wagen. Nähere Informationen stehen noch aus.

Kurz darauf ist es zu einem Unfall auf der A65 in Richtung Landau in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd gekommen. Wegen der notwendigen Sperrung wird empfohlen, über die Bundesstraße 39 und Edenkoben in Richtung Landau zu fahren.