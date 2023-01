Die Neustadter Polizei hat die ganze Woche über an den drei Gymnasien in der Stadt – Leibniz-Gymnasium, Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium und Käthe-Kollwitz-Gymnasium – Schwerpunktkontrollen zum Thema „Verkehrssicheres Fahrrad“ gemacht. Laut ihrer Bilanz wurden bei 20 Fahrrädern Mängel festgestellt. „Überwiegend aufgrund mangelhafter oder fehlender Beleuchtung oder wegen fehlender Reflektoren“, schreibt die Polizei. Die Kinder und Jugendlichen hätten aber „natürlich kein“ Verwarnungsgeld bezahlen müssen. Vielmehr seien die Eltern durch Mängelberichte informiert worden – mit der Bitte, die an den Fahrrädern festgestellten Defizite rasch zu beseitigen. Ausdrücklich lobt die Polizei, „dass viele Fahrräder in einem ordnungsgemäßen und verkehrssicheren Zustand waren“. Ebenfalls positiv: „Viele Radfahrer waren mit Schutzhelm und Warnweste ausgestattet.“

Die Bilanz der Kontrollwoche nutzt die Polizei außerdem für Hinweise, was Radfahrer insbesondere in der dunklen Jahreszeit zu beachten haben: „Die gute Sichtbarkeit durch ein ausreichend helles, weißes Frontlicht sowie ein rotes Rücklicht wird durch Reflektoren unterstützt und ergänzt. Zur vorgeschriebenen Ausstattung gehören ein weißer Reflektor vorne, ein roter Reflektor hinten sowie seitliche gelbe Reflektoren, welche sich integriert in den Pedalen sowie in den Speichen des Fahrrads befinden müssen.“ Außerdem gefordert: eine helltönende Klingel sowie mindestens zwei voneinander unabhängige Bremsen.