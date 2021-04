Eine 90-jährige Frau wird nach einem Sturz im Pflegeheim in Lachen-Speyerdorf ins Krankenhaus gebracht. Nach der Behandlung wartet sie fünf Stunden auf einen Transport nach Hause. Warum das kein Ausnahmefall ist.

Die 90-jährige Frau lebt in einem Pflegeheim in Lachen-Speyerdorf. Sie ist an Krebs erkrankt und inkontinent. An einem Sonntag stürzt sie und hat so starke Schmerzen, dass das Pflegepersonal einen Krankenwagen ruft. Der bringt sie in die Zentrale Notaufnahme des Marienhaus Klinikums Hetzelstift. Brüche werden bei der krebskranken Frau keine diagnostiziert, wie ihr Sohn berichtet. Nach anderthalb Stunden ist sie nach Angaben des Hetzelstifts fertig behandelt. Zwischen 16 und 16.30 Uhr beschließen Sohn und behandelnder Arzt, dass die Frau wieder zurück ins Pflegeheim gebracht werden kann. Mitarbeiter der Notaufnahme rufen bei der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen an, die am Wochenende Krankentransporte innerhalb Neustadt, Lambrecht, Haßloch, Bad Dürkheim, Grünstadt, Frankenthal und Speyer organisiert.

Gegen 21.30 Uhr meldet sich das Heim beim Sohn: Seine Mutter sei noch immer nicht zurück. Ein Anruf in der Notaufnahme ergibt, dass die Frau seit fünf Stunden auf einen Transport wartet. Der Sohn ruft in der Ludwigshafener Leitstelle an, dort wird ihm gesagt, dass viel zu tun sei, Wartezeiten seien normal. So holt er seine gehbehinderte Mutter selbst ab und bringt sie zurück ins Pflegeheim.

Notfälle haben Vorrang

Lange Wartezeiten hängen mit der Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge zusammen, sagt Stephan Theis, rettungsdienstlicher Leiter der Integrierten Leitstelle, auf Rheinpfalz-Anfrage. An Wochenenden gebe es in Neustadt einen Krankentransportwagen (KTW). Wenn der belegt sei, gebe es keine freien Kapazitäten mehr. Dann müssten die Patienten mit dem Rettungswagen nach Hause gebracht werden. Doch haben Notfälle Vorrang vor den Krankentransporten, laut Theis eine Vorgabe des Landes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2018. Dass die 90-Jährige so lange warten musste, „ist schrecklich“, sagt Theis. Wenn Patienten aus den Krankenhäusern abgeholt werden sollen, sei jedoch davon auszugehen, dass sie dort zwischenzeitlich versorgt und betreut werden.

Doch laut dem Sohn ist auch das nicht der Fall gewesen: „Meiner Mutter wurde in den Stunden der Warterei zudem weder Getränke noch Essen angeboten, auch die Notwendigkeit eines Ganges zur Toilette wurde nicht gesehen.“ Dem widerspricht Claudia Reh, Pressesprecherin des Hetzelstifts. Ein junger Pfleger habe angegeben, die Dame drei Mal zur Toilette begleitet zu haben. Eine Pflegerin habe ihr zwischenzeitlich Waffeln gebracht. „Die Dame hat sich nicht gemeldet, auch weil sie viel geschlafen hat. Aber sie wurde gut versorgt“, so Reh.

Fahrzeug unablässig im Einsatz

Sofern die Leitstelle absehen kann, dass in nächster Zeit kein Fahrzeug frei wird, gibt sie diese Info an die Notaufnahme des Krankenhauses weiter, wo der Patient auf einen Transport wartet, sagt Theis von der Leitstelle. So sei es auch an besagtem Sonntag gewesen, an dem der KTW unablässig im Einsatz gewesen sei, so Theis. In einem solchen Fall stelle die Leitstelle die Fahrt auf einer Plattform online – so könnten dort registrierte private Anbieter die Fahrt „abgreifen“. „An Wochenenden ist das aber eher untypisch, da die Arztpraxen nicht geöffnet sind und es keine Dialysefahrten gibt“, weiß Theis. Viele Anbieter seien also wochenends nicht im Dienst. Übernimmt kein Privatanbieter die Fahrt, taucht sie wieder im System der Leitstelle auf. „Wir versuchen, jedem gerecht zu werden, können aber nur mit dem arbeiten, was wir zur Verfügung haben“, fasst der rettungsdienstliche Leiter zusammen.

Wie viele Krankentransport- und Rettungsfahrzeuge werden in Neustadt überhaupt eingesetzt? Nach Angaben des Landkreises Rhein-Pfalz-Kreis, an den die Leitstelle gegliedert ist, werden in der Stadt an allen Tagen ein Notarztfahrzeug und zwei Rettungswagen vorgehalten. Unter der Woche fahren tagsüber zusätzlich drei, samstags tagsüber zusätzlich ein Krankenwagen. Sonntags gibt es keine zusätzlichen Fahrzeuge. Wie viele Wagen eingesetzt werden, hängt unter anderem mit der gesetzlichen Hilfeleistungsfrist von 15 Minuten zusammen, die in 95 Prozent der Fälle eingehalten werden muss, erklärt Kreissprecherin Kornelia Barnewald. Im Rettungsdienstbereich werde diese Vorgabe erfüllt.

Sohn: Unhaltbarer Zustand

Der Sohn der kranken Frau hält die lange Wartezeit für einen unhaltbaren Zustand. Dass die Leitstelle dies als Status quo definiere, sei nicht nur traurig, sondern auch empörend. Seiner Meinung nach müssten mehr Transportfahrzeuge vorgehalten werden.