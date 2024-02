Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der K23 zwischen Esthal und Frankeneck sind zwei Menschen verletzt worden. Eine junge Fahrerin war mit ihrem Kleintransporter in Fahrtrichtung Frankeneck zunächst auf die Bankette am rechten Fahrbahnrand geraten, verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte an der Gegenspur frontal gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde der Kleintransporter auf die Straße zurückgeschleudert, drehte sich und kollidierte mit dem Heck erneut mit einen Baum, ehe der Transporter mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Die Fahrerin und eine weitere Person konnten das Wrack leicht verletzt eigenständig verlassen und wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von der Feuerwehr erstversorgt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus.

Da sich nach Angaben des Halters im Fahrzeuginnern Gasflaschen befanden, öffnete die Feuerwehr zur Bergung mit hydraulischem Rettungsgerät die Heckklappe. Weil große Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen waren, wurde der Landesbetrieb Mobilität angefordert, der eine Spezialfirma zur Nassreinigung der Fahrbahn beauftragte. Ein Abschleppunternehmen transportierte das Wrack ab. Im Anschluss befreite die Feuerwehr die Straße von Sand, Laub und Ästen. Während des Einsatzes musste die K 23 für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Die Reinigungsarbeiten der Spezialfirma dauerten bis in die späten Abendstunden.