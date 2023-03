Vier Menschen sind am Montag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L516 bei Maikammer zum Teil schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer aus dem Raum Kaiserslautern von Maikammer aus nach links auf die L516 in Richtung Neustadt abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 32-jährigen Hyundai-Fahrer aus dem Raum SÜW. Beim Zusammenstoß wurde der Mercedes-Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 84-Jährige und der 32-Jährige wurden schwer verletzt, weitere zwei Personen leicht. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf insgesamt rund 50.000 Euro. Neben den Feuerwehren aus Edenkoben und Maikammer waren fünf Fahrzeuge des DRK mit Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle wurde die L516 gesperrt.