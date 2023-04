Auf dem Zubringer (B38) zur Anschlussstelle Neustadt-Nord der A65 ist am Mittwochabend gegen 21 Uhr ein schwerer Unfall passiert. Laut Feuerwehr hat der Fahrer eines Ford Fiesta beim Abbiegen von der L532 auf die B38 eine Audi-Fahrerin übersehen, die von der Autobahn kam und in Richtung Neustadt unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Aufprall war der Feuerwehr zufolge so stark, dass der Fiesta stark eingedrückt und sein Fahrer eingeklemmt wurde. Die Audi-Fahrerin blieb unverletzt konnte mit Hilfe von Ersthelfern ihr Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr befreite den Fiesta-Fahrer unter Einsatz eines hydraulischen Rettungsgerätes aus seinem Auto. Der Mann kam dann zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Kreuzungsbereich von L532/B38 war nach dem Unfall mit Fahrzeugteilen übersät. Feuerwehr und Polizei sicherten die Unfallstelle ab. Wehrleute reinigten die Fahrbahn. Beide Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Bis alles fertig war, war die B38 zwischen Mußbacher Kreisel und Anschlussstelle Neustadt-Nord gesperrt.