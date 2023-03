(aktualisiert 17 Uhr)

Am Freitagnachmittag ist ein schwerer Unfall am Ortsausgang von Neustat-Mußbach in Richtung Deidesheim passiert. Betroffen ist wohl ein Fahrradfahrer. Wie die Polizei ergänzend mitteilt, ist die Landstraße 516 wegen des Unfalls derzeit gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die etwa zur Mandelblüte in Gimmeldingen wollen, sollen den Bereich weiträumig umfahren. In den Unfall involviert waren außer dem Radfahrer noch ein Auto. Wie lange die Straße gesperrt bleiben muss, steht laut Polizei noch nicht.