Auf der A65 hat sich am Freitag kurz vor 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kam ein 83 Jahre alter BMW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen kurz hinter der Anschlussstelle Haßloch in Fahrtrichtung Ludwigshafen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich anschließend mehrfach. Der Fahrer und seine 80 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide kamen in die BG-Unfallklinik nach Ludwigshafen, die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Am BMW entstand ein Totalschaden, die Polizei beziffert den Sachschaden auf rund 70.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme war die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Anschließend blieb der rechte Fahrstreifen für eine weitere Stunde gesperrt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Ruchheim auch eine Streife der Polizei Haßloch, vier Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Haßloch mit 21 Kräften, drei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber.