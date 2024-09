Weil einem Autofahrer etwas in den Fußraum gefallen war und er beim Bücken nach dem Gegenstand das Lenkrad verriss, ist es am späten Mittwochnachmittag am Autobahnzubringer Neustadt-Süd zu einem schweren Unfall gekommen. Wie Ralf Stuhlberg von der Feuerwehr auf Anfrage informierte, kam der Autofahrer von der A65 und war in Richtung Neustadt unterwegs. Der Unfall passierte an der Kreuzung zur Landstraße nach Haßloch. Der Wagen des Autofahrers prallte dort gegen das Fahrzeug einer verkehrsbedingt wartenden Autofahrerin. Die Autofahrerin wurde verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Wagen des Unfallverursachers kam nach dem Zusammenstoß auf der Seite zum Liegen. Auch am Auto der Frau entstand ein hoher Schaden. Die Feuerwehr war mit mehreren großen Fahrzeugen und Einsatzkräften ausgerückt.