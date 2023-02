Nach einem schwerem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lambrecht sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitag, kurz vor 20 Uhr. Ein bislang unbekannter Mann betrat eine Tankstelle in der Hauptstraße in Lambrecht und forderte den Mitarbeiter unter Vorhalt eines Küchenmessers zur Herausgabe von Bargeld auf. Diesem kam der Mitarbeiter letztlich nach und händigte einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag aus, so die Polizei. Danach verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete in unbekannte Richtung. Trotz einer unmittelbar folgenden Fahndung mit mehreren Polizeikräften konnte der Täter nicht gefunden werden. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 15 bis 18 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke mit Kapuze, hellblauen Jeans und weißen Schuhen. Er trug eine blaue medizinische Maske und sprach mit südeuropäischem Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, Telefon 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.