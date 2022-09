Bei einem Unfall auf der Landstraße 532 zwischen Mußbach und Haßloch ist am Donnerstagabend ein 78 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei wollte er in Fahrtrichtung Haßloch mehrere abbremsende Autos überholen und kollidierte mit dem vordersten der Wagen, als dieser nach links auf einen Feldweg abbog. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand laut Polizei jedoch nicht. Für die Landung des Hubschraubers wurde die Straße für etwa 30 Minuten voll gesperrt.