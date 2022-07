Ein mit einem Container beladener Lkw ist am Montagmorgen gegen 10 Uhr in einer scharfen Linkskurve der Haßlocher Westrandstraße von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Nach Angaben der Feuerwehr hat der Sattelschlepper in der Nähe des Landwehrgrabens ein Brückengeländer und Verkehrsschilder beschädigt und ist anschließend in zwei geparkte Autos gefahren, in denen sich glücklicherweise keine Personen befanden. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Derzeit wird der Lkw mit einem Kran aus dem Straßengraben geborgen. Die Westrandstraße bleibt während der Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.