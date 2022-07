(aktualisiert: 15.05 Uhr) Ein mit einem Container beladener Lkw ist am Montagmorgen gegen 10 Uhr in einer scharfen Linkskurve der Haßlocher Westrandstraße von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Der Fahrer stand mit 2,84 Promille in der Atemluft unter erheblichem Alkoholeinfluss. Nach Angaben der Polizei überfuhr der 49-Jährige ein Brückengeländer über den Landwehrgraben und fuhr anschließend in zwei auf einem unbefestigten Parkplatz stehende Autos, in denen sich glücklicherweise keine Personen befanden. Der Lkw-Fahrer, den ein in der Nähe arbeitender Feuerwehrmann aus dem Führerhaus holte, blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 60.000 Euro geschätzt – nicht zuletzt, weil eines der beiden beschädigten Autos erst vier Monate alt war. Der in Nordrhein-Westfalen zugelassene Lkw musste mit einem Kran aus dem Straßengraben geborgen werden. Die Westrandstraße war während der Bergungsarbeiten für mehr als drei Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Laut Polizei war es Glück im Unglück, dass sich zum Unfallzeitpunkt zufällig niemand im Bereich der Brücke aufgehalten hat und keine Verletzten zu beklagen waren. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz.