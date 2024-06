Mehrere Sägen und ein Klein-Lkw: Am Dienstag musste sich ein 29-Jähriger wegen schweren Diebstahls vor dem Amtsgericht Neustadt verantworten. Am Tatort fanden Ermittler DNA-Spuren des Angeklagten – nur will dieser dort nichts gestohlen haben. Den Richter überzeugte das nicht.

Wer Kriminalsendungen im Fernsehen gesehen hat, weiß vermutlich, wie Einbrecher arbeiten können. Wichtig ist, keine Geräusche zu machen – man will ja niemanden aufwecken. Zudem