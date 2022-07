Ein 51-jähriger Motorradfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis ist am Sonntagmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 43-Jähriger aus dem Kreis Bad Dürkheim gegen 13.40 Uhr mit seinem Auto die K16 von Lambrecht kommend in Fahrtrichtung Silbertal nach links abbiegen. Dabei übersah er in der Einmündung zum dortigen Wanderparkplatz den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 51-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit der Beifahrerseite des Autos. Er erlitt Frakturen an Handgelenk und Schlüsselbein und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.