Manchmal muss man einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Das galt für Mitglieder der Neustadter Feuerwehr am Samstagnachmittag. Anwohner hatten kurz vor 15.30 Uhr einen qualmenden Gully in der Sauterstraße gemeldet. Da laut Bericht in der Hauptfeuerwache „zufällig Personal war“, fuhren die Wehrleute mit einem Tanklöschfahrzeug in die Sauterstraße. Dort hatten sie den Schwelbrand im Gully dann innerhalb weniger Minuten gelöscht.