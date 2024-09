Durch einen Schwelbrand an einem Wäschetrockner kam es am späten Samstagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz in der Kirrweilerer Straße in Lachen-Speyerdorf. In einem Abstellraum im Erdgeschoss des Wohnhauses bemerkte der Eigentümer laut Feuerwehr eine leichte Rauchentwicklung und setzte den Notruf ab. Gleichzeitig nahm er den Wäschetrockner von der Stromversorgung. Unter Atemschutz ging die Wehr in den Raum und schaffte den Trockner ins Freie. Parallel ließ der Einsatzleiter das Gebäude belüften. Der Trockner wurde von den Einsatzkräften geöffnet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, ebenso der Abstellraum. Da sich der Eigentümer eine Rauchgasvergiftung zugezogen hat, kam er mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Wehr war mit 20 Kräften im Einsatz.