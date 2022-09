Sandsteine sind typisch für die Pfalz und ein beliebtes Gestaltungselement am Haus und im Garten. Sandsteinskulpturen werden hoch gehandelt. Künstler mögen die Arbeit mit dem weichen Material, das in warmen Farben schöne Motive zulässt. Sandsteine sind also beliebt – und wer an sie herankommen kann, vielleicht auch zu einem erschwinglichen Preis, lässt diese Gelegenheit kaum aus. Aber sie haben ihr Gewicht, um nicht zu sagen: sie sind schwer.

Wer also bei Privatverkäufen, die gerne auch einfach per Hinweisschild am Gartenzaun angezeigt sind, zugreifen will, sollte sich der schweißtreibenden Handelswarenübergabe bewusst sein. Ganz pragmatisch will wohl ein Sandsteinbesitzer im Neustadter Schöntal den Interessenten einen etwaigen Kauf schmackhaft machen, indem er gleich die Möglichkeit zum Duschen anpreist.

Ein Zimmer mit Dusche sei vorhanden, so der Hinweis auf besagtem Schild. Oder ist es etwa ganz anders zu verstehen? Soll das Zimmer mit Dusche ebenso verkauft werden? Ist gar die Dusche aus Sandstein gefertigt? Oder soll ein Handelsvertreter angeworben werden, der im Anwesen ein Zimmer mit Dusche beziehen kann? Vielleicht könnte das Zimmer auch ohne Sandsteinver- oder ankauf gemietet werden. Es wäre interessant, welche Möglichkeiten sich noch hinter dem Gartenzaun eröffnen. Denn das Hinweisschild lässt reichlich Raum zur Spekulation.