68 Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Saarbrücken haben in der vergangenen Woche an einer bundesweiten Schwerpunktprüfung zur Einhaltung des Mindestlohns teilgenommen. Dabei stießen sie auch in unserer Region auf schwarze Schafe.

Die Prüfungen erfolgten im südlichen Rheinland-Pfalz und im Saarland in unterschiedlichen Branchen. In der Südpfalz lag das Augenmerk vor allem auf der Gastronomie, Nagelstudios und Friseursalons, teilte Nicole Hübner, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Saarbrücken, auf Anfrage mit. Insgesamt wurden 58 Arbeitgeber geprüft, 23 davon in unserer Region.

Im Prüfbereich Landau, der die Städte Neustadt und Landau sowie die Kreise Südliche Weinstraße und Germersheim umfasst, hätten sich 21 Anhaltspunkte auf Verstöße ergeben, erklärte die Sprecherin. Dabei ging es in neun Fällen um einen Verstoß gegen den Mindestlohn, in neun weiteren Fällen um den Verdacht des Vorenthaltens von Sozialversicherungsbeiträgen. Einmal bestand der Verdacht auf Leistungsmissbrauch, in zwei Fällen wird geprüft, ob ausländische Arbeitnehmer ohne entsprechende Genehmigung beschäftigt wurden.

Die Prüfungen seien allesamt verdachtsunabhängig erfolgt, so die Pressesprecherin. Bei der Kontrolle vor Ort werden zum Beispiel Arbeitnehmer befragt, wie viel sie verdienen und wie hoch ihr Stundenlohn sei. Dann würden im Nachgang die Unterlagen des Arbeitgebers geprüft. Dabei würde sich nur ein Teil der Verdachtsmomente bestätigen – denn oft wüssten Arbeitnehmer zum Beispiel spontan nicht genau, wie viel sie verdienen.

Die Prüfungen des Zolls sind Teil einer der bislang größten grenzüberschreitenden Prüfaktionen in der Europäischen Union. Insgesamt 21 Mitgliedstaaten beteiligten sich an der Aktion, die von der Europäischen Arbeitsbehörde (ELA) koordiniert wurde. Der Schwerpunkt der Maßnahme lag in Deutschland; der Fokus galt insbesondere den grenzüberschreitenden Fällen von Schwarzarbeit. Bei den Prüfmaßnahmen in Deutschland waren mehr als 3300 Zöllnerinnen und Zöllner im Einsatz. Die Beschäftigten des Zolls wurden von Delegationen aus 20 EU-Mitgliedstaaten in beobachtender Funktion begleitet.