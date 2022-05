Ende Mai feiert Neustadt sein erstes Demokratiefest. Für Jochen Müller und seine Frau Petra von Confiserie Michel in der Kellereistraße stellte sich die Frage, was sie beisteuern können. Und was liegt bei einem Experten für Süßes näher als die Idee, die Hambacher-Fest-Farben Schwarz-Rot-Gold zu veredeln.

So hat Müller rund 100 Tafeln Schwarz-Rot-Gold-Schokolade gegossen. Die Tafeln entstehen in Handarbeit. Während die Farbe Schwarz dunkler Schokolade zu verdanken ist, sind die anderen beiden Farben nicht einfach aufgesprüht, sondern Frucht-Schokolade (Erdbeere und Passionsfrucht) zu verdanken. Die drei Zutaten müssen erst geschmolzen und von zwei Personen per Hand in die Formen gegossen werden. „Jede Tafel ist ein Unikat“, sagt Petra Müller-Ernst. Da die Kakaobutter unterschiedliche Schmelztemperaturen hat, verhalten sich die Massen beim Gießen nie gleich. „Man muss gut aufpassen und oft neu ansetzen“, so Jochen Müller. Er hofft, dass sein Produkt gut ankommt, denn auch in den Läden in der Innenstadt solle das Thema Hambacher Schloss/Demokratie zu sehen sein.

Seine Frau Petra ergänzt: „Wir haben viele Touristen im Laden, und die fragen oft nach typischen Produkten, die sie mit nach Hause nehmen können.“ Da sei die Schwarz-Rot-Gold-Schokolade doch ein perfektes Neustadter Symbol. Zum Fest wird wohl auch noch das Schaufenster dekoriert. Denn Jochen Müller hat noch vier Sonderbriefmarken vom 150. Geburtstag des Hambacher Fests, samt Briefumschlag. Wer bald durch die Kellereistraße geht, kann dann Schokolade und Briefmarken bestaunen. Ein Hauch von Demokratiefest.