Eine schwangere Autofahrerin ist am Montagnachmittag in Neustadt in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Laut Polizei musste die 30-Jährige, die die Martin-Luther-Straße in Richtung Mußbacher Landstraße fuhr, verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte ein 26 Jahre alter Autofahrer, der hinter der 30-Jährigen fuhr, zu spät. Die Wucht des Aufpralls beim Unfall war so stark, dass beide ins Krankenhaus gebracht wurden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, die Frau verbrachte vorsorglich die Nacht im Krankenhaus. Den Schaden beziffert die Polizei auf 9000 Euro.