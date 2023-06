Was wir aus dem Dammbruch in der Ukraine lernen können.

In dieser Woche wurde in der Ukraine der Kachowka-Staudamm gesprengt, der das Wasser des Dnipro in einem riesigen See gestaut hatte, um mit dem geregelten Abfluss ein Wasserkraftwerk zu betreiben. Noch wissen wir nicht, ob dies die Russen oder die Ukrainer getan haben. Jede Seite hätte ihre Gründe und Vorteile, aber auch Nachteile. Und jede Seite wirft die Tat der anderen vor.

Jedenfalls erleben und sehen wir jetzt, wie sich durch diese Sprengung nun Millionen Kubikmeter Wasser ihren Weg bahnen hin zum Schwarzen Meer und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Dämme sind ambivalent. Sie haben ihren Nutzen durch die Zähmung der Wassergewalten, den Schutz der Bevölkerung vor Überschwemmungen oder durch Stromerzeugung. Ihr Bau ist aber auch oft mit tiefen Eingriffen in die Natur verbunden. Und die Wartung der Dämme braucht dauernde Achtsamkeit, da der Druck, der auf den Bauwerken lastet, immens ist. Wann immer in der Geschichte ein Damm gebrochen ist, entstand ein riesiger Personen- und Sachschaden. Daher die Vorsicht. Im allgemeinen Sprachgebrauch nehmen wir das Wort „Dammbruch“ auch als Metapher, wenn es darum geht, den Anfängen zu wehren.

Gesellschaftliche Konventionen

Wie die Gewalt des Wassers müssen auch ethnische Normen oder bedrohte Personengruppen geschützt werden durch „Dämme“ wie Gesetze oder gesellschaftliche Konventionen. Diese sind zum Teil flexibel und können den aktuellen Erfordernissen angepasst werden. Auch, wenn es nur um eine Preisgrenze geht, die durchbrochen wurde, ist dies verschmerzbar, wie zum Beispiel die Fünf-Euro-Marke für eine Schorle auf der Kerwe. Allerdings gibt es immer auch eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, ohne das schützenswerte Gut zu gefährden oder gar der Vernichtung preiszugeben. Sollte dies geschehen, spricht man eben von einem „Dammbruch“ mit unabsehbaren Folgen. Ein Beispiel dafür war 2020 die Wahl des FDP-Kandidaten bei der Landtagswahl in Thüringen mit Hilfe der AfD. Diese, hätte sie Bestand gehabt, hätte der AfD den Weg in die Regierungen Deutschlands geebnet. Oder auch die Diskussion zur Zeit über die Zulassung von Gebetsrufen des Muezzin aus den Moscheen. Die Suche nach der besten Lösung zur Reform der Sterbehilfe bietet ebenfalls ein solches Potenzial.

Dabei ist lobenswert, dass dabei die demokratischen Parteien des Bundestags in vorbildlicher und verantwortungsvoller Weise fraktionsübergreifend zusammenarbeiten. Eben aus Angst vor einem Dammbruch. So sollen uns, bei allem Unglück, das die betroffenen Menschen erleiden, die Bilder des überströmenden Djepr daran erinnern, sorgsam die Dämme unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens zu schützen.

Der Autor

Bernhard Braun ist katholischer Pfarrer in Deidesheim.