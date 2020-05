Ein ehrenamtliches Näherinnen-Team hat kurzfristig die Produktion umgestellt.

Wer seine Nähmaschine in Griff hat, für den sind die Corona-Schutzmasken ein Klacks. Das beweisen auch die Näherinnen um Erika Rohleder, die seit 2007 für das Hetzelstift „Herzkissen“ nähen. Diese Kissen unterstützen Frauen nach einer Brustkrebsoperation. Das Team hat bereits 1500 Kissen seit 2007 angefertigt.

Mit Beginn der Corona-Krise benötigte das Neustadter Krankenhaus auch Schutzmasken für das nichtmedizinische Personal, das also nicht unmittelbar Patienten versorgt. Oberin Birgit Käser fragte bei der Nähtruppe an. Schnell fanden sich sechs Hobby-Schneiderinnen. Doch der übliche Nähtreff im Mehrgenerationenhaus war wegen der Corona-Vorschriften geschlossen. Die Frauen nähten fortan in einem Privathaushalt, natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln. Verarbeitet wurden überwiegend Stoffreste der Herzkissen-Aktion.

Täglich drei Stunden

Die Frauen trafen sich täglich, um drei Stunden, quasi per Fließbandarbeit, um die Masken zu nähen. Dann wurde auch noch das Gummiband knapp, und die dreiteilig gefalteten Masken waren besonders aufwendig herzustellen. „Wir stellten die Produktion um. Jetzt gibt es Schnabelmasken“, erzählt Rohleder.

Die 81-Jährige schätzt dabei auch das Gemeinschaftsgefühl der Frauen: „Eine Kaffeepause machen wir immer. Aber wir nehmen uns vor, täglich mindestens 20 Masken zu nähen.“ Ein kleiner Trick also, damit die Pause nicht zu lang ausgedehnt wird und die Damen wieder ihr Handwerkszeug anpacken.

440 Masken sind es bereits geworden, die Zahl 500 hat das Team fest im Visier. Danach flacht eventuell der Bedarf ab und die Frauen wollen sich wieder dem zuwenden, was ihnen besonders am Herzen liegt: den Herzkissen.