Seit fünf Wochen schon arbeitet die in Neustadt-Hambach gegründete ehrenamtliche Initiative „Mundbedeckung nähen“ auf Hochtouren – mit der seit Montag für Rheinland-Pfalz geltenden Schutzmaskenpflicht könnte sich der Druck erhöhen.

Vor gut fünf Wochen war’s, da musste das Krankenhaus Hetzelstift Corona-bedingt für 24 Stunden schließen, wurde bei den Diakonissen in Lachen-Speyerdorf ein Notkrankenhaus buchstäblich aus dem Boden gestampft und gründete sich die Aktion „Mundbedeckung nähen“, zunächst auf Neustadt und Umgebung beschränkt. Für diese Aktion engagieren sich mittlerweile 552 Menschen ehrenamtlich. Viele Einrichtungen konnten seither mit insgesamt über 5500 Atemschutz-Masken versorgt werden. Eine fast generalstabsmäßig organisierte Initiative. Und obendrein ausgestattet mit Synergie-Effekt.

Losgetreten hat das Projekt die in Hambach lebende Künstlerin und Montessori-Pädagogin Laura Weinand-Wittinger gemeinsam mit ihrer Freundin Angelika Klein. „Wir haben unseren Aufruf zum Maskennähen zunächst einfach über Facebook verbreitet“, so Weinand-Wittinger. „Wir sind ja kein Verein, sondern einfach eine Gruppe, die rasch helfen wollte.“ Dabei hatte und hat sie vor allem auch soziale Einrichtungen im Blick.

Wäscheschränke geplündert

Ehrenamtliche, zu 90 Prozent Frauen, aber auch „Kundschaft“ stellten sich bereits zu Beginn zu Hauf ein. Es sprach sich herum. Kliniken der Region orderten ebenso wie Altenheime, soziale Pflegedienste, „Tafel“ und Frühchen-Station, nicht zuletzt die Tagesbegegnung „Lichtblick“, die alle ihren Bedarf permanent erneuern müssen. „Es geht uns vor allem um Bedürftige, aber auch um die sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen“, erläutert die Initiatorin. „Wer einmal mit Diensthabenden in einem Altenheim geredet hat, wo Einwegmasken über drei Tage benutzt werden, damit Arbeiten überhaupt möglich ist, näht freiwillig, was das Zeug hält.“

Zunächst plünderten alle Nähenden ihre Bettwäscheschränke, ab und an trafen auch Stoffspenden ein, aber die Materialbeschaffung wurde bald zum Problem. Da tat sich mit dem Stoff-Centrum Neustadt – das in direkter Nähe der Hertie-Baustelle derzeit ein Schattendasein fristet –, ein perfekter Kooperationspartner auf. Dort bestellen Einrichtungen, Firmen und Handwerksbetriebe ihre gewünschten Kontingente und bezahlen das benötigte Material, das Koordinatorin Anne Radtke dann zur Verarbeitung an die ehrenamtliche Manufaktur weiterleitet.

Halbe Stunde pro Maske

Etwa 30 Minuten dauert es, um eine Maske zu nähen. „Wer nicht nähen kann, hilft organisieren, schneidet Stoffe zu, verpackt und versendet“, beschreibt Laura Weinand-Wittinger die Arbeitsteilung. Als Bildende Künstlerin und Mutter von vier Kindern im Alter zwischen 18 und vier Jahren ist sie mit dem Spagat zwischen kreativer Berufung und bodenständigem Pragmatismus bestens vertraut.

Dass die Stadtverwaltung Neustadt zunächst so gar nicht reagiert habe, als sie darum bat, auf ihre Initiative hinzuweisen, hat Weinand-Wittinger schon etwas verärgert. „Die haben sich lieber an die Caritas gewandt, die dann wiederum mit uns Kontakt aufgenommen hat.“ Daher hat sich ihre Initiative mittlerweile mit der Landauer Gruppe Corona-Hilfe Südpfalz um Daniel Grimm zusammengeschlossen: „Einfach, um Organisation und Effizienz auf eine breitere Basis zu stellen.“

Landauer Gruppe hilft

„Wir nutzen jetzt alle Synergien und haben dabei den gesamten Raum von Lambrecht bis Bad Bergzabern im Blick“, erklärt Weinand-Wittinger. Daniel Grimms Spektrum reiche von Spielzeug-Spendenaktionen für Kindernotbetreuung, Kinderheime und weitere Einrichtungen bis hin zur Hilfe und Unterstützung schwerstkranker Menschen. Zudem unterstütze die Landauer Gruppe die Neustadter Initiative „Mundbedeckung nähen“ bei Logistik und Verwaltung.

Info

Wer mitarbeiten möchte oder, auch für den privaten Bedarf, Masken ordern will, kann sich auf Facebook über https://www.facebook.com/groups/2555290148072601/?ref=share oder per E-Mail an atelierl.weinand@gmx.de melden.

Leser-Aktion: Selfie schicken!

Wer Tröpfchenfänger bislang vielleicht verschämt in der Tasche dabei hatte, aber nicht die Traute, sie anzulegen, muss jetzt Flagge zeigen. Die Teile sind ab heute beim Einkaufen und in Bus und Bahn Pflicht. Trauen Sie sich, zeigen Sie sich – und schicken Sie uns Selfies. Fotos der originellsten Masken aus Stadt und Land möchten wir in Print und online veröffentlichen, natürlich nur mit Ihnen auf dem Bild. Ausdrücklich nicht gemeint ist der in uni weiß gehaltene Mund-Nasen-Schutz aus der Apotheke. Bitte schicken Sie Ihre Fotos bis Dienstagmittag per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de, notieren Sie Ihren Namen und Wohnort und gerne auch die eine oder andere Bemerkung dazu. RHEINPFALZ-Redakteurin Anke Herbert zum Beispiel traut sich, wohl wissend, das ein solches Foto eigentlich vernichtet werden sollte. Die Maske hat ein Nachbarskind für sie genäht. Klarer Nachteil: Die Brille beschlägt.