Die Masken-Hilfsaktion des Rotary Clubs Neustadt in Kooperation mit der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft der Stadt war ein voller Erfolg. 4600 Euro gehen an die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick, bei der gemeinsam mit Neustadter Unternehmen Mund-Nasen-Masken produziert und verkauft wurden.

Erwirtschaftet wurde das Geld über eine gemeinsame Aktion mit Neustadter Stoffläden, Nähstuben, Apotheken und Einzelhändlern. Karin Henneke, beim Rotary Club für die Projektarbeit zuständig, hatte gemeinsam mit Dr. Mathias Wenk, Chefarzt am Neustadter Marienhaus-Klinikum Hetzelstift und ebenfalls Mitglied im Rotary Club, die Idee: Neustadter Unternehmen produzieren und verkaufen Mund-Nasen-Masken, der Rotary Club sorgt gemeinsam mit der Stadt und der Neustadter Werbeagentur Screenday für die Bewerbung. 50 Cent vom Verkaufserlös jeder Maske gingen in den Spendentopf. Sie wurden zu Preisen zwischen acht und 10,50 Euro angeboten.

Schon die zweite Spende

„Die Corona-Pandemie trifft die Versorgung der sozial Schwachen in unserer Gesellschaft in ganz besonderem Maße. Seit vielen Jahren unterstützt die Tagesbegegnungsstätte Lichtblick betroffene Menschen und finanziert sich hierfür überwiegend aus Spenden, die in den letzten Monaten insbesondere aufgrund der vielen ausgefallenen Veranstaltungen drastisch zurückgegangen sind. Bereits im Frühjahr spendete der Rotary Club Neustadt bei der aufkommenden Pandemie spontan 10.000 Euro für den Lichtblick und stockte jetzt seine Spende nochmals um 4.600 Euro auf“, erklärt Rotary-Sprecher Thomas Falkenstein.

Stahl löst Reuter ab

„Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft und dem großen Engagement der beteiligten Partner“, freute sich der scheidende Rotary-Präsident Dr. Wolfgang Reuter. „Besonders beeindruckt hat uns eine kleine Schneiderei in der Innenstadt, die den kompletten Erlös der von ihnen genähten 130 Masken spendete“, berichtet Projektleiterin Karin Henneke.

Die Summe wurde anlässlich des turnusmäßigen Rotary-Präsidentenwechsels an den Lichtblick übergeben. Der Apotheker Peter Stahl übernimmt das Präsidentenamt von Wolfgang Reuter.