Drei größere Rodungen, bei denen mutmaßlich zum Teil erheblich gegen das Naturschutzrecht verstoßen wurde, hat die Stadtverwaltung in diesem Frühjahr registriert. Zwei der betroffenen Flächen befinden sich in der Gemarkung Haardt, eine weitere in Mußbach. Das hat die Stadt mitgeteilt. In allen drei Fällen seien größere, über 1000 Quadratmeter große Gebüsch- und Gehölzflächen gerodet worden, schreibt die Stadt. Mindestens eine Rodung sei nach dem Beginn der Brutzeit Anfang März erfolgt. Die Brutzeit dauert von März bis September. In dieser Zeit seien Schnittmaßnahmen auf schonende Pflegemaßnahmen zu beschränken, erläutert die Stadt. Sollten größere Arbeiten nötig sein, seien diese mit der Unteren Naturschutzbehörde (E-Mail: umwelt@neustadt.eu) abzustimmen.

Sowohl Meldungen von Bürgern und Umweltverbänden als auch eigene Kontrollen hätten die Stadt auf die Rodungen aufmerksam gemacht. Es handele sich nicht um Kavaliersdelikte, sondern um erhebliche Eingriffe in Natur und Landschaft. Hohe Bußgelder könnten die Folge sein. In allen drei Fällen würden daher entsprechende Verfahren eröffnet.