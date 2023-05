Das Forstamt Johanniskreuz bietet am Montag, 5. Juli, Jugendlichen von zwölf bis 18 Jahren, die sich für einen Beruf im Forstbereich interessieren, die Gelegenheit, an einem Berufsinfotag teilzunehmen.

Die Jugendlichen sollen zwischen 9 und 14 Uhr erfahren, dass sie sich für diesen Beruf unter anderem in der Tier- und Pflanzenwelt auskennen müssen. Verantwortung für Personal und Finanzen zu übernehmen, gehört laut Forstamt ebenso zu diesem Berufsbild wie Bürozeit am Computer. Ein abwechslungsreiches Programm zeigt ihnen Ausbildungs- und Studienwege auf.

Die Jugendlichen erhalten spielerisch Einblicke in die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche, können selbst aktiv werden und ihre Erfahrungen und Erlebnisse am Ende des Tages bei einem gemeinsamen Mittagssnack am Lagerfeuer mit den anderen teilen.

Die Veranstaltung findet auch bei Regen zum Großteil im Freien statt, wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind notwendig. Eine Anmeldung über die Internetseite des Forstamts Johanniskreuz ist erforderlich.