Die Neustadter Polizei hat am Freitagmorgen zwischen 7.30 und 8.15 Uhr am Leibniz-Gymnasium sowie an Eichendorf-, Ost- und Westschule Schulwegkontrollen vorgenommen. Laut Mitteilung wurden dabei etliche Verstöße festgestellt. „Insbesondere bei Eltern, welche ihre Kinder an die Schulen fuhren“, so die Polizei. Wer sich nicht an die Regeln gehalten habe, wurde vor allem auf die Einhaltung des Tempolimits und das richtige Anlegen des Sicherheitsgurtes bei den Kindern hingewiesen. Außerdem nutzten die Polizisten die Kontrollen für „verkehrserzieherische Gespräche“. Man habe auf die allgemeinen Gefahren des Straßenverkehrs und die besondere Situation an Schulen, Kitas und Bushaltestellen hingewiesen. Von Lehrern und Anwohnern, aber auch Eltern, habe es Lob für diese Polizei-Aktion gegeben.