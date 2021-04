Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Montagmorgen zwischen 7 und 8 Uhr in der Landwehrstraße hat die Polizei sieben Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Erlaubt sind dort Tempo 30. Der höchste gemessene Wert lag bei 52 Kilometern pro Stunde. 20 Autos wurden am frühen Morgen im Rahmen der Schulwegkontrolle gemessen.