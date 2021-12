Wegen des wachsenden Bedarfs an zertifizierten Corona-Schnelltests sucht der DRK-Ortsverein Haßloch-Meckenheim, der ein Testzentrum im Nebenraum der Pauluskirche in der Martin-Luther-Straße 35 in Haßloch betreibt, weitere freiwillige Helfer. Am Mittwoch, 15. Dezember, findet deshalb um 19.30 Uhr eine Schulung statt, die zur Durchführung von Schnelltests qualifiziert. Die Schulung findet im DRK-Haus, Rot-Kreuz-Straße 9, in Haßloch statt und kostet 25 Euro. Für alle, die sich bereiterklären, ehrenamtlich im Testzentrum des DRK mitzuhelfen, entfällt die Schulungsgebühr. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich, vorzugsweise per E-Mail an info@drk-hassloch.de. In der Mail sind Name, Adresse, Geburtsdatum und eine Handynummer anzugeben, damit das DRK die entsprechenden Zertifikate ausstellen und bei Änderungen oder Nachfragen möglichst schnell Kontakt aufnehmen kann. Auch ohne eine Schulung kann im DRK-Testzentrum mitgearbeitet werden, beispielsweise im administrativen Bereich. Interessenten können telefonisch unter 06324 2060 oder per E-Mail an info@drk-hassloch.de mit dem Ortsverein Kontakt aufnehmen. Das DRK-Testzentrum ist täglich geöffnet. Anmeldung unter testzentrum.drk-hassloch.de.