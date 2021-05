Schulterschmerzen kennen viele Sportler, gerade all jene, die mit einem Racket, einem Schläger, aktiv sind. Der Sportbund Pfalz, Kaiserslautern, bietet in einem Onlineseminar die Möglichkeit, sich bei einem Experten über Behandlungswege zu informieren.

„Schulterschmerz beim Sport – was hilft?“, heißt die kostenlose Veranstaltung am Mittwoch, 9. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr. Unter dem Motto Praxis trifft Sportmedizin stellen immer wieder Experten auf dem jeweiligen Gebiet aktuelle Entwicklungen vor und diskutieren sie mit den Teilnehmern. An diesem Abend wird Benjamin Scheder, Facharzt für Orthopädie, spezifische Unfallchirurgie und Sportmedizin, Rede und Antwort stehen. Eine Anmeldung ist bis Montag, 7. Juni, im Internet unter www.sportbund-pfalz.de möglich. Die Teilnehmer brauchen einen PC oder ein mobiles Endgerät mit Internetzugang, Lautsprecher und gegebenenfalls Kopfhörer.

