LAmbrecht/Lindenberg. Bei der Sanierung und dem Umbau der Lindenberger Grundschule habe sich herausgestellt, dass an den Betontragteilen Schäden sind, die unbedingt behoben werden müssen. Das teilte der Lambrechter Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) im Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde mit.

Das Gebäude wird vollständig umgebaut und wird zukünftig nur noch im Obergeschoss als Schule genutzt. Das Erdgeschoss ist in den Besitz der Gemeinde Lindenberg übergegangen und wird zum Dorfgemeinschaftshaus umgebaut.

Die notwendigen Betonsanierungen kosten knapp 21.000 Euro. Der Auftrag wurde an die in Ketsch ansässige Firma O + S Betonschutz vergeben. Er könne derzeit noch nicht sagen, ob trotz dieser Zusatzarbeiten der Kostenrahmen eingehalten werden kann, so Kuhn. Einige Arbeiten sollen demnächst ausgeschrieben werden, erst wenn hier Angebote eingegangen seien, könne Näheres zu den Kosten gesagt werde. Reiner Koch (FWG), Ortsbürgermeister in Lindenberg, äußerte die Befürchtung, dass angesichts der rasant steigenden Baupreise Sanierung und Umbau des Gebäudes wesentlich teurer als ursprünglich geplant werden.