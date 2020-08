Zum Schuljahreswechsel ist die Leiterin der Dr. Albert-Finck-Grundschule in Hambach, Jutta Weiß, in die passive Phase der Altersteilzeit gewechselt. Die Schule wird zurzeit kommissarisch von Rektor Mathias Hartmann, dem Leiter der Eichendorff-Grundschule in Neustadt, geleitet. Das teilt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf Anfrage mit. Die Schulleiterstelle wurde am 27. Juli 2020 ausgeschrieben, informiert die ADD.