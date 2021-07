Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts des Kreises Bad Dürkheim in Neustadt sind seit Mittwoch vier neue Corona-Fälle gemeldet worden: drei im Kreis Bad Dürkheim und ein Fall in Neustadt. Positiv getestet wurde nach Angaben der Kreisverwaltung auch ein Schulkind vom Hannah-Arendt-Gymnasium in Haßloch. Die Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim in Neustadt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. In der Stadt sind aktuell acht aktive Corona-Fälle bekannt, im Kreis sind es 23. Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Menschen gerechnet lag in Neustadt bei 3,8, im Kreis Bad Dürkheim bei 9,8 und im Landkreis Südliche Weinstraße bei 0,9. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gab es keine Neuinfektionen.