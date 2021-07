Über das Wochenende sind in Neustadt zwei Infektionen mit Covid-19 bekannt geworden. Im Landkreis Bad Dürkheim wurde laut Kreisverwaltung Bad Dürkheim eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Betroffen ist ein Schulkind am Deidesheimer Standort der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim-Wachenheim. Alle Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt des Kreises wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de. Die Anzahl der aktuell Infizierten stieg in Neustadt im Vergleich zu Freitag von acht auf zehn, im Kreis sank sie von 23 auf 22.

Die für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau zuständige Kreisverwaltung meldete am Montag einen weiteren Corona-Fall in Landau.