Lehrer Marco Müller hat in vielen Schulstunden in der Neustadter Georg-von-Neumayer Realschule plus einen tierischen Co-Pädagogen an seiner Seite: Hündin Mika. Wie der Vierbeiner Ruhe in die Klassen bringt.

Mika legt sich sofort auf ihre Decke, als der Unterricht beginnt. Statt aufgeregt herum zu schnüffeln und durch die Klasse zu laufen, gibt sie den Takt vor. Ihr Verhalten legt sich wie eine beruhigende