Schulhund Mika macht es vor. An der Bürotür von Lehrer Marco Müller in der Georg-von-Neumayer-Realschule plus hängt eine Fotocollage mit verschiedenen Versionen, wie ein Mischlingshund eine Maske tragen könnte – und wie es richtig geht.

Im weitgehend humorlosen Corona-Alltag, den sich Schüler und Lehrer teilen, zaubern die Bilder jedem ein Lächeln ins Gesicht – natürlich unter den Masken. Der Schulhund ist längst zum Seelenhund geworden. Der sechsjährige Mischling aus Bulgarien geht seit einem Jahr in Neustadt „zur Schule“ und unterstützt sein Herrchen im Unterricht. Aufmerksam folgen nicht nur der Vierbeiner, sondern auch die Schüler dem, was Lehrer Müller im Unterricht erzählt.

Der Hund hat sogar einen eigenen Instagram-Account. Unter @gvnschulhund folgt eine große Anhängerschar Mika. Für das soziale Netzwerk setzte sich Müller mit Maske und Mika auseinander. Die beiden sind „ein Team“, so nennt man in der Fachsprache das Verhältnis Hund/Mensch. Mika geht auf jeden Wink, jedes Wort sofort ein. So war das Fotoshooting auch keine Qual für den Hund, sondern eine andere Art der Beschäftigung, so Müller. Und nach getaner Tat folgte eine leckere Belohnung. Ehrensache für alle in der Schule, dass sie die vorgeschriebene Maske korrekt tragen.