Rund 900.000 Euro erhalten vier Neustadter und zwei Haßlocher Schulen insgesamt vom Land für neue, bereits laufende oder abgeschlossene Bauprojekte. Neustadts städtischer Kämmerer Stefan Ulrich freut sich über den Geldsegen, wenn er auch nicht überraschend kommt.

Im Schulbauprogramm 2020 werden landesweit 460 Projekte mit rund 60 Millionen Euro gefördert. Davon gehen 880.000 Euro nach Neustadt und Haßloch, teilte die SPD-Landtagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß mit. Ein Blick in die städtischen Akten verrät, dass es sich um Zuschüsse handelt, die vor geraumer Zeit bewilligt wurden und in Raten ausgezahlt werden. „Manchmal ziehen sich solche Zahlungen für eine Maßnahme über sechs bis acht Jahre“, erklärt Stadtkämmerer Stefan Ulrich.

Das Käthe-Kollwitz-Gymnasium erhält 155.000 Euro. Zwar hat er die Förderbescheide noch nicht gesehen, doch geht Ulrich davon aus, dass es sich um die neuen naturwissenschaftlichen Räume handelt, die mit rund einer Million bezuschusst werden. Die Zusage kam im Mai 2019.

Land erfüllt Zusagen

65.000 Euro fließen in den Umbau der Heinz-Sielmann-Schule. Laut Ulrich handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Förderzusage von 2017 über insgesamt 620.000 Euro. Ebenfalls 65.000 Euro erhält die Georg-von-Neumayer-Realschule plus für den Brandschutz. Der Bescheid kam ebenfalls 2017. Bereits 2014 wurde ein Zuschuss für den Brandschutz am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums bewilligt. Die Schule bekommt dafür nun 50.000 Euro. „Im Prinzip erfüllt das Land damit seine Zusagen. Was aber nicht heißen soll, dass wir uns nicht über das Geld freuen“, so Ulrich.

In Haßloch dürfen sich zwei Schulen freuen. 375.000 Euro gibt es für die Erweiterung des Hannah-Arendt-Gymnasiums. 170.000 Euro fließen in Sporthallen-Sanierung und Brandschutz der Siebenpfeiffer-Realschule plus. Auch die Gottlieb-Wenz-Schule wurde laut Kazungu-Haß in das Programm aufgenommen und hat damit Aussicht auf einen Zuschuss.