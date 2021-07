Ende der Woche beginnen die Sommerferien: Während sich Schüler auf Entspannung und Abenteuer freuen können, müssen die Verantwortlichen das nächste Schuljahr planen. Was sind die Lehren aus der Corona-Pandemie und dem vom Homeschooling geprägten Schuljahr 2020/21? Darüber will SPD-Landtagsabgeordnete Giorgina Kazungu-Haß, die zudem Vorsitzende des Bildungsausschusses des Landtags ist, am Dienstag ab 18 Uhr mit Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) diskutieren. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände des SV Geinsheim statt. „Corona hat Auswirkungen auf die Bildung und Stärken und Schwächen unserer Schulen aufgedeckt. Im Kreisausschuss des Landkreises Bad Dürkheim haben wir zum Beispiel die Beschaffung von Luftfilteranlagen beschlossen, eine sinnvolle Maßnahme. Schule muss sich aber auch immer weiter entwickeln. Ich bin daher froh, mit Ministerin Hubig und interessierten Praktikern auch über die Schulen der Zukunft sprechen zu können“, sagt Kazungu-Haß. Anmeldungen zum Gespräch sind unter Angabe von Name und Anschrift per E-Mail an giorgina.kazungu-hass@spd.landtag.rlp.de möglich.