Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstag beschlossen, dass der Eigenanteil der Eltern für das Mittagessen an den fünf Neustadter Ganztagsschulen ab dem Schuljahr 2023/2024 auf 4,75 Euro pro Essen steigt. Bisher sind 4,25 Euro zu zahlen, was laut Verwaltung angesichts steigender Energie- und Personalausgaben nicht kostendeckend ist. Bei Kindern, deren Eltern Sozialleistungen beziehen, wird der Eigenanteil für das Essen laut Stadt komplett aus Mitteln zur Bildung und Teilhabe finanziert.