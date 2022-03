Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine bestimmt noch immer die Nachrichten. Wie andere Neustadter Schulen schon zuvor haben sich in dieser Woche auch die Schülerinnen und Schüler der Neumayer-Realschule plus im Böbig und die Schubert-Schule auf dem Schulhof zu Solidaritätskundgebungen versammelt. Doch die Kinder wollen nicht nur den Menschen in der Ukraine zeigen, dass sie auf ihrer Seite sind und ihnen Frieden wünschen. Sie wissen auch, dass in der Stadt inzwischen etliche Kriegsflüchtlinge leben. Die Schüler möchten konkret helfen. Daher gab es an der Realschule am Mittwoch einen Kuchenverkauf. Der genaue Erlös wird noch ermittelt. Aber die Schülervertretung wolle, dass mit dem Geld nach Neustadt geflüchtete ukrainische Familien unterstützt werden, sagt Rektorin Kerstin Ellerwald.

An der Schubert-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen) war die aus der Ukraine stammende Künstlerin Vlada Hauser zu Gast und berichtete, wie es unter anderem ihren noch dort lebenden Eltern geht. Laut Schulleiter Tammo Scherr wird das Engagement noch weitergehen: Die älteren Schüler wollen Kurzpraktika in Betrieben absolvieren und somit Geld sammeln, um die Medikamententransporte von Vlada Hauser zu unterstützen. Außerdem ist für Samstag, 2. April, zwischen 9 und 14.30 Uhr ein Kuchenverkauf am Kriegerdenkmal in der Fußgängerzone geplant. An dem Tag werden die Schüler außerdem Schlüsselanhänger und Blumenkränze verkaufen. Auch diese Einnahmen sollen an die Ukraine-Hilfe gehen, so Scherr.