Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einer eher weniger bekannten Molìère-Komödie geht die Neustadter Schauspielgruppe in diesem Jahr im Park der Villa Böhm an den Start. Das Thema birgt eine gewisse Brisanz – schließlich dreht es sich in dem Stück um alte Männer, die sich Hoffnungen auf junge Frauen machen, obwohl die ihre Mündel sind. „Verführung Schutzbefohlener“ würde man das heute nennen.

Doch der französische Komödien-Altmeister war bei der Uraufführung von „Schule für Männer“ 1661 naturgemäß