Corona und die Hygienebestimmungen haben im letzten Drittel des vergangenen Schuljahres auch im Sportunterricht für Einschränkungen gesorgt. Doch wie läuft jetzt der Sportunterricht an den Schulen?

Seit den Sommerferien gibt es an den Schulen „normalen“ Unterricht in den Lernfächern. Schnell zeigt sich bei der Umfrage in den Schulen der Region ein einheitliches Bild. Stellvertretend für die einzelnen Schularten berichten Sportlehrer aus einer Grundschule, einer Realschule plus und einem Gymnasium über die ersten Wochen bis zu den Herbstferien.

Mit 310 Schülern ist die Ernst-Reuter-Schule in Haßloch eine „große“ Grundschule. Schulleiter Nicole Ihrig spricht von einem „entzerrten Stundenplan“ in Sport. Denn die 190 Schüler der Ganztagsschule sind auch nach dem Mittagessen in der Schule und nutzen dann die Hallen in einer Doppelstunde am Nachmittag. Die restlichen Klassen sind am Vormittag im Sportunterricht.

Aufwendige Organisation

Ihrig: „Natürlich ist der Stundenplan aufwendig zu organisieren, aber die Kinder brauchen gerade ein Corona-Zeiten Sport und Bewegung.“ Die Schulturnhalle ist in zwei Bereiche teilbar, auch das Außengelände bietet Möglichkeiten zur Bewegung. Auf der kleinen Sportfläche mit speziellem Belag sind Basketballkorb, zwei Tore für Fußball und eine Sprunggrube angelegt. Trainiert wird so auch Leichtathletik. Die Kinder bleiben dabei im Klassenverband – zwar ohne feste Abstandsregeln, dennoch wird auf Abstand geachtet. Bei Spielen wie „Feuer, Wasser, Sturm“ laufen die Kinder zwar durcheinander, sollen sich jedoch nicht zu nahe kommen. Bei diesem Spiel müssen die Kinder je nach Begriff bestimmte Bewegungen ausführen, wie flach auf den Boden legen (Feuer), oder sich an einem Gegenstand festhalten (Sturm). Ihrig: „Die Sportgeräte werden natürlich regelmäßig desinfiziert, damit sich nachfolgende Klassen nicht anstecken.“ Die Schule wolle den Kindern im Unterricht ein Stück Normalität vermitteln, doch die Corona-Bestimmungen dabei im Blick zu haben, sei ein Drahtseilakt.

Lüftung ein Thema

An der Georg-von-Neumayer Realschule plus in Neustadt wurde das gute Wetter vor den Herbstferien überwiegend für Sport im Freien auf dem Sportplatz beim Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium (KRG) genutzt. Konrektorin Kerstin Ellerwald berichtet: „Die Böbig-Turnhallen sind von unserer Schule, der Berufsbildenden Schule und dem KRG belegt. Dort besteht laut dem Schulamt und dem Gesundheitsamt bei entsprechender Lüftung keine Einschränkung.“

Geachtet wird jetzt auf die Einhaltung des Klassenverbandes. Statt klassenübergreifend nach Mädchen und Jungen getrennt mit der Parallelklasse Sport zu machen, gibt es jetzt keine Durchmischung. Ellerwald: „Nach den Herbstferien tagt die Fachkonferenz Sport und entscheidet, wie der Unterricht in der Halle während der kalten Jahreszeit durchgeführt wird. Bis jetzt fand der Unterricht nach der Stundentafel statt, also ohne Kürzungen im Sport.“

Sport möglichst im Freien

Auch am Käthe-Kollwitz-Gymnasium (KKG) in Neustadt gibt es momentan keinen nach Geschlechtern getrennten Sportunterricht für die Kinder ab Klasse sieben mit den Parallelklassen. Die Orientierungsstufe hat ohnehin Sport im Klassenverband. Sportlehrer Thorsten Preuss: „Die Kinder haben auch die Anweisung, bei Unwohlsein zu Hause zu bleiben. Das klappt gut. Die Schüler, die dann im Unterricht sind, sind also auch fit.“

Bis zu den Herbstferien verlagerte auch das KKG den Schulsport ins Freie. Dann pilgerten die Klassen rund einen Kilometer ins Neustadter Stadion. Die große Sporthalle an der Schule ist unterteilbar. Preuß: „Alle Türen sind auf, das Gebläse läuft auf 100 Prozent. Die Luft kann super zirkulieren.“ Nur die Sportlehrer leiden etwas in der zugigen Luft. Sie bewegen sich weniger als die Schüler und müssen sich mit mehreren Lagen Kleidung behelfen. Preuß schmunzelt: „Die Kollegen klagen über kalte Füße.“ Auch die Heizkosten gehen in die Höhe, denn die Heizung läuft auf vollen Touren.

Bei schwierigen Turnübungen oder Anleitung zur richtigen Technik bei Ballsportarten müssen die Lehrer Abstand halten. „Beim Turnen geben dann die Mitschüler Hilfestellung. Aber wir machen auch nichts Halsbrecherisches“, betont Preuß. Am KKG kann indes die vorgegebene Stundenzahl im Sport aus anderen Gründen nicht eingehalten werden. Weil Lehrerstunden fehlen, wurden in allen Fächern generell Stunden gekürzt. So gibt es bis zur 10. Klasse nur zwei statt eigentlich drei Sportstunden. Preuß: „Unsere Sportleistungskurse ziehen viele Sportstunden an sich, denn diese müssen erfüllt werden.“ In der Klassenstufe 11 sind zur Zeit 17 Schüler im Sportleistungskurs, in der zwölften Jahrgangsstufe sind es 16.