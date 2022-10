Information ist wichtig. Aber nicht jeden wird sie erreichen, weil nicht jeder die Angebote nutzt.

Menschen, die im Monat gerade so viel an Geld zur Verfügung haben, dass sie nicht automatisch unter eine Einkommensgrenze fallen: Solche Fälle müssen Stadtwerke, Sozialamt und auch die Wohnungsbaugesellschaft Neustadt angesichts der aktuellen Lage gut im Auge behalten. Denn so mancher dieser Menschen – sei es die alte Frau mit kleiner Rente oder die alleinerziehende Mutter – wird nicht von sich aus Hilfe in Anspruch nehmen. Vielleicht aus Scham, vielleicht aus Unkenntnis. Und dass diese sich bei einer öffentlichen Veranstaltung informieren, ist eher unwahrscheinlich. So sinnvoll ein solches Angebot auch ist.