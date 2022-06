Die Rücknahme der Schulbücher, welche bei der Schulbuchausleihe verliehen wurden, erfolgt in diesem Jahr wieder im Zentrallager der Schulbuchausleihe in der Chemnitzer Straße 33. Das teilt die Stadtverwaltung Neustadt mit. Der Eingang befindet sich zwischen dem Mediamarkt und dem Modehaus Bödecker. Abgegeben werden können die Bücher zwischen dem 11. und 22. Juli. Um die Anzahl der Personen während der einzelnen Rücknahmetage zu steuern, gibt es für jede Schule drei Rücknahmetage. Der genaue Rückgabetermin für die einzelnen Schulen ist auf der Homepage der Stadtverwaltung Neustadt einzusehen. Er steht auch dem Rücknahmeschein, der Anfang Juli in den jeweiligen Schulen an die Schüler ausgegeben wird. Sollten in einem Haushalt mehrere Schülerinnen und Schüler leben, welche unterschiedliche Schulen in besuchen, können an einem Tag alle Bücher der Kinder eines Haushalts abgeben werden.