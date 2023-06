Die Rücknahme der Schulbücher des Schuljahres 2022/2023, die im Rahmen der Schulbuchausleihe verliehen wurden, erfolgt nach Angaben der Stadtverwaltung wieder im Zentrallager der Schulbuchausleihe in der Chemnitzer Straße 33. Der Eingang befindet sich zwischen dem Media-Markt und dem Modehaus Bödeker. Abgegeben werden können die Bücher zwischen dem 10. und 21. Juli montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 17 Uhr. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wurden den Schulen unterschiedliche Rücknahmetage zugewiesen. Leben in einem Haushalt mehrere Schüler, die verschiedene Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, so können an einem Tag alle Bücher der Kinder des eigenen Haushalts abgegeben werden, so die Stadt. Die genauen Rücknahmetage für die Schulen sind auf der Homepage der Stadtverwaltung (Rubriken Bürger&Leben, Bildung, Rund um die Schule) sowie auf dem Rücknahmeschein zu finden. Dieser wird Anfang Juli in der Schule an die Schüler ausgegeben. Auf dem Rücknahmeschein befindet sich auch eine Auflistung der Bücher zu, die zurückgegeben werden müssen.