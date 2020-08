Die neuen Schulbücher werden dieses Mal an einem neuen Ort verteilt, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Abgabe erfolge nicht, wie gewohnt, im Media-Markt, wo in den Vorjahren eine Außenstelle für Schulbuchausleihe eingerichtet wurde. Sie erfolgt dieses Mal in der jeweiligen Schule. Die entsprechenden Ausleihscheine liegen den Bücherpaketen bei, ein Exemplar ist unterschrieben zurückzugeben.