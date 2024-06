Die Rücknahme der bei der Schulbuchausleihe durch die Stadtverwaltung ausgeliehenen Schulbücher für das Schuljahr 2023/2024 erfolgt wieder im Zentrallager der Schulbuchausleihe in der Chemnitzer Straße 33. Darauf weist die Stadt hin.

Starttermin für die Rückgabe Bücher ist der 2. Juli. Die Bücher können bis 12. Juli zurückgegeben werden. Das Zentrallager ist während dieser Zeit montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und von 12.45 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eingang zum Zentrallager befindet sich zwischen dem Media Markt und dem Modehaus Bödeker.

Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wurden der Stadtverwaltung zufolge den Schulen unterschiedliche Rücknahmetage zugewiesen. Wenn in einem Haushalt mehrere Schülerinnen und Schüler leben, die verschiedene Schulen besuchen, können aber alle Bücher der Kinder dieses Haushalts an einem Tag zurückgeben werden, so die Stadt.

Der genaue Rücknahmetag für die einzelnen Schulen steht auf der städtischen Homepage unter www.neustadt.eu – Rubrik Bürger & Leben und dann weiter unter Bildung – sowie auf den Rücknahmescheinen. Dieser Schein wird Ende Juni in der Schule an die Schülerinnen und Schüler verteilt. Ihm ist neben den Rücknahmezeiten auch die Auflistung der Bücher zu entnehmen, die zurückgegeben werden müssen. Wichtig laut Stadt: Für nicht fristgerecht zurückgegebene Bücher muss Schadensersatz geleistet werden. Eine Teilnahme an der Schulbuchausleihe ist in Rheinland-Pfalz für alle Schülerinnen und Schüler sämtlicher Klassenstufen möglich. Je nach Einkommen der Eltern ist die Ausleihe kostenfrei oder kostenpflichtig.