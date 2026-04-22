Die Schubert-Schule wird „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Diskriminierendes Verhalten soll keine Chance haben. Ein bekannter Pfälzer Musiker mischt auch mit.

Antidemokratische Tendenzen in der Gesellschaft treiben vielen Menschen Sorgenfalten auf die Stirn. Die Schubert-Schule in Neustadt möchte sich dem entgegenstellen und wurde deshalb Teil des Netzwerkes „ Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Bei diesem Projekt handelt es sich um einen Zusammenschluss von rund 5000 Schulen in ganz Deutschland, die sich für ein demokratisches Miteinander und gegen Rassismus einsetzen. Die Schule und ihre Schüler verpflichten sich dazu, Diskriminierungen und Rassismus zu überwinden – und sich diskriminierendem Verhalten aktiv entgegenzustellen.

Dörte Topp, eine der Lehrkräfte der Demokratie-AG der Schule, sagt: „Wir möchten mit dieser Mitgliedschaft nicht nur ein Schild an der Schule haben, sondern auch Haltung zeigen und Position beziehen.“ Ihre Kollegin Kerstin Tröster erklärt: „Vielfalt leben wir an unsere Schule schon lange im Alltag“. Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ sei daher der runde Abschluss des langjährigen Engagements. Zusammen mit weiteren Kollegen leiten die beiden die Demokratie-AG und erhielten 2022 den Johann-Philipp-Abresch-Preis, die lokale Auszeichnung beim ersten Demokratiefest in Neustadt. Beim Festakt damals auf dem Hambacher Schloss war Alt-Bundespräsident Joachim Gauck vom Engagement der Schubert-Schule so angetan, dass er wenige Monate später eine Gruppe der Schule in Berlin empfing.

Monji El Beji wird Pate der Schubert-Schule

Um Teil des Netzwerkes zu werden, braucht es eine Abstimmung in der Schülerschaft, die sich dem Selbstverständnis der Aktion verpflichten muss. An der Schubert-Schule entschieden sich 77 Prozent der Schüler für das Projekt. „Wir haben das ganz offiziell und demokratisch gemacht mit einem Stimmzettel, der dann ausgewertet wurde“, erklärt Lehrerin Kerstin Tröster. „Ganz genau wie bei den Erwachsenen auch.“ Auch bei Landtags- und Bundestagswahlen werden parallel Wahlen an der Schule durchgeführt. „Dazu fühlen wir uns verpflichtet, um die Schüler an das Wählen heran zu führen“, sagt Tröster.

Verbunden mit dem Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist auch eine Patenschaft. An der Schubert-Schule übernimmt Musiker Monji El Beji diesen Part. Er ist Sänger bei „Fine R. I. P.“ und „Woifeschdkänisch“ und soll den Kindern an der Schubert-Schule als Vorbild dienen. Denn rund 65 Prozent von ihnen haben einen Migrationshintergrund. Die Geschichte von Monji El Beji soll vor allem für diese Schüler identitätsstiftend sein. El Beji wuchs in Ludwigshafen mit einer deutschen Mutter und einem tunesischen Vater auf, seine Identifikation mit der Pfalz ist groß. Wenn er auf die Herkunft seines Nachnamens angesprochen wird, sagt der Musiker daher auch stets mit einem Augenzwinkern, dass es sich um einen „echten Pälzer Namen“ handele. Auf die Patenschaft für das Projekt an der Schubert-Schule ist der Musiker sehr stolz. Er appelliert aber auch: „Es ist nur ein Anfang. Jeder einzelne ist wichtig in der Schule – und jeder einzelne sollte seinen Mund aufmachen.“