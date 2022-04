Mit einer Verkaufsaktion in der Innenstadt und freiwilligen Praktika haben Schüler der Neustadter Schubert-Schule 1468 Euro gesammelt. Das Geld soll nun der Ukraine-Hilfe zugute kommen. Anfang April seien bei einer Verkaufsaktion in der Fußgängerzone in Neustadt Kuchen, Waffeln und Werkprodukte der Schüler verkauft worden. Wie die Schule nun mitteilt, seien darunter etwa Holzblumen, Vogel-Futter-Häuschen und Osterhasen aus dem Werkunterricht gewesen. Auch Näh-AG und Schüler der Unter- und Mittelstufe leisteten einen Beitrag. Die älteren Schüler absolvierten bis zu zwei Tage ein freiwilliges Praktikum und spendeten das verdiente Geld ebenfalls. Die mit der Schule verbundene ukrainische Künstlerin Vlada Hauser werde das Geld für Medikamente für die Betroffenen in der Ukraine erhalten. Sie organisiere auch den Transport.